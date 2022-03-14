Премьер Японии выступил за создание нового мирового порядка

Действия России на Украине продемонстрировали необходимость формирования нового мирового порядка. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Агрессивные действия России — постоянного члена Совета Безопасности ООН, на котором лежит огромная ответственность за поддержание мира и стабильности международного сообщества, — говорят о необходимости создания нового мирового порядка», — приводит его слова ТАСС.

Ранее премьер-министр Японии выступил за реформу Совбеза ООН из-за спецоперации на Украине. Заявление прозвучало на съезде правящей Либерально-демократической партии. О сути возможных реформ Кисида не говорил.

Выступая 14 марта в парламенте, Кисида отметил, что необходимо реформировать СБ ООН, в частности, что касается права вето.

Совет Безопасности ООН — постоянно действующий орган, на котором лежит ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Россия — один из пяти постоянных членов Совбеза, имеющий право вето. Оно позволяет отвергать проект любой резолюции СБ ООН независимо от того, какой поддержкой он пользуется.