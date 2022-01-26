Премьер Японии сообщил, что власти следят за событиями, связанными с Украиной

Власти Японии внимательно следят за событиями вокруг Украины и собираются реагировать на них согласно мнению стран «большой семерки». Об этом написало агентство Kyodo, ссылаясь на слова премьера страны Фумио Кисиды.

«Мы с большой обеспокоенностью следим за ситуацией (вокруг Украины — прим. ред.) в то время, как Россия наращивает военное присутствие (на границе — прим. ред.). Мы намерены реагировать надлежащим образом, придавая особое значение руслу действий стран „большой семерки“», — сказал Кисида.

Ранее участники комиссий по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии, которую возглавляет Кисида, проголосовали за введение санкций против России, если она будет «нападать на Украину». Члены партии решили отказаться от импорта природного газа из России.

Власти России неоднократно заявляли, что Россия не собирается нападать на Украину, а подобные заявления западных оппонентов нужны для того, чтобы нарастить военное присутствие НАТО рядом с российскими рубежами. Но Украина и ее союзники представляют Россию как агрессора.