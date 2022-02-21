Премьер Японии рассказал о важности телефонного разговора с Путиным

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что его недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным имел важное значение для дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины. Таким образом он ответил депутату от оппозиционной Партии японского обновления Хитоси Аояги, который выразил сомнение в результативности переговоров лидеров двух стран, сообщил ТАСС.

По словам японского премьера, сейчас страны всего мира прилагают усилия, чтобы снизить напряженность на Украине. Япония в этом случае не является исключением, указал Кисида. Именно поэтому телефонный разговор с Путиным имел смысл, рассказал политик.

«Ситуация вокруг Украины — это проблема не только Европы, но и всего международного сообщества, включая Азию», — заявил премьер-министр Японии.

Он добавил, что во время беседы с российским лидером призвал его отказаться от использования силы и добиться приемлемого для всех сторон решения дипломатическими методами.

Путин и Кисида провели телефонный разговор 17 февраля. Кроме Украины, стороны обсудили российско-японские отношения, в том числе вопрос заключения мирного договора.

Ранее премьер Японии заявил, что власти страны внимательно следят за событиями вокруг Украины и собираются реагировать на них согласно мнению стран «большой семерки».

Западные страны в течение последних месяцев неоднократно заявляли о готовящемся «вторжении» России на Украину. В СМИ уже неоднократно назывались даты «наступления», но никаких военных действий за этим не последовало. При этом власти России утверждают, что не собирается нападать на Украину.