Мир 24 мая 2023, 07:36 Премьер Японии раскрыл планы страны по членству в НАТО Премьер Японии Кисида заявил об отсутствии планов у страны по вступлению в НАТО U.S. Department of Defense

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Япония не намерена вступать в НАТО, а решение об открытии офиса альянса в стране пока не приняли. Об этом на заседании парламента заявил премьер-министр Фумио Кисида, его слова привел ТАСС.

«У нас отсутствуют планы по вступлению в военный блок. Ни в качестве ассоциированного, ни постоянного члена», — сказал он.

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Кисида отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о скором открытии в Токио представительстве альянса.

«Никаких решений на настоящий момент пока нет, но эта тема действительно обсуждается», — добавил он.

Премьер-министр отметил, что Япония в будущем намерена укреплять свое взаимодействие с членами НАТО, учитывая непростую международную обстановку.

Ранее об открытии представительства НАТО в Токио заговорил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что Япония является важным партнером для блока в Азиатском регионе.