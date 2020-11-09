Премьер Японии признал победу Байдена на выборах в США

Японский премьер-министр Есихидэ Суга поздравил демократа Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Суга отметил, что надеется на дальнейшее укрепление двухсторонних отношений.

«Теплые поздравления Джо Байдену и Камале Харрис. Я рассчитываю на сотрудничество с вами для дальнейшего укрепления японо-американского союза», — написал премьер Японии на своей странице в Twitter.

Он добавил, что также ждет мира, процветания и свободы как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и во всем мире.

Байден еще в прошедшую субботу заявил о том, что он победил на выборах в Соединенных Штатах. Об это сообщили также и крупнейшие американские средства массовой информации.

Однако действующий президент Дональд Трамп не намерен признавать поражение. Он считает, что выборы далеки от завершения. Команда американского лидера подает иски в суды разных штатов, чтобы приостановить подсчет голосов и выявить возможные нарушения.

Тем временем петицию о необходимости заново пересчитать голоса избирателей или переголосовать подписали более 1,5 миллиона американцев.