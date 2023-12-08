Мир 08 декабря 2023, 09:32 Премьер Японии покинул собственную фракцию из-за скандала Премьер Японии Кисида из-за скандала покинул фракцию, которую возглавлял Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press

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Японский премьер-министр Фумио Кисида вышел из состава собственной внутрипартийной фракции «Котикай» на фоне скандала с политическими пожертвованиями. Об этом сообщил телеканал NHK.

По информации источника, причиной конфликта стали деньги, которые члены фракции собирали благодаря проведению вечеров и приемов, где в основном участвовали бизнесмены, покупающие билеты за большие деньги.

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Каждая фракция устанавливала собственные квоты стоимости билетов, в основном они не превышали 20 тысяч йен. Заработанные сверх этой отметки деньги не отображались в финансовой отчетности и могли быть использованы в роли секретных фондов.

Следственные органы начали расследования по поводу перечисления порядка 100 миллионов йен на счета бывшего премьера страны Синдзо Абэ.

Авторы материала предположили, что решением покинуть фракцию Кисида намерен занять нейтральную позицию в партии на фоне скандала.

В сентябре он одобрил уход правительства Японии в отставку в полном составе.