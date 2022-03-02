Премьер Японии отверг идею совместного использования с США ядерного оружия

Япония отказалась от возможности совместного с США использования ядерного оружия, так как это противоречит безъядерным принципам страны. Об этом в эфире телеканала Fuji TV заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщило РИА «Новости».

«Под совместным использованием ядерного вооружения имеется в виду его доставка в Японию, размещение на нашей технике и поддержка функционального состояния. Учитывая нашу позицию мирного использования атомной энергии, а также строгое соблюдение безъядерных принципов, правительству сложно принять это», — заявил Кисида.

Также политик напомнил, что Япония является страной, пострадавшей от атомного оружия.

«Необходимо продвигать идею полного уничтожения и двигаться к этой цели», — заключил Кисида.

Он напомнил, что Япония придерживается трех принципов в области ядерного оружия: отказ от обладания, производства и ввоза на территорию страны.

Ранее Кисида назвал опасным и вносящим дестабилизацию в мировой порядок приказ президента России Владимира Путина перевести силы сдерживания в режим несения особого боевого дежурства.