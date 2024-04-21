Мир 21 апреля 2024, 14:18 Премьер Японии Кисида сделал подношение в храм к мемориалу с именами военных преступников NHK: Японский премьер Кисида сделал подношение в храм Ясукуни Unsplash

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида передал в храм Ясукуни, который у многих ассоциируется с японским милитаризмом, деревце сакаки в горшке, украшенное двумя красными лентами. Ритуальное подношение он сделал в честь религиозного праздника, сообщил местный телеканал NHK.

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В храме традиционно молятся за души воинов, которые отдали жизни за «императора и великую Японию». Рядом с мемориалом с именами более чем 2,5 тысячи военных, 14 из которых — преступники Второй мировой войны, появился горшок-подношение с надписью: «От премьер-министра Фумио Кисиды».

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Такое же подношение Кисида сделал и в предыдущие два года на посту премьер-министра. При этом он решил воздержаться от личного посещения храма — также как и его предшественники Синдзо Абэ и Есихидэ Суга.