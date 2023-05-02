Мир 02 мая 2023, 11:02 Премьер Японии Фумио Кисида прибудет в Южную Корею с официальным визитом

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибудет в Южную Корею с официальным визитом. По информации агентства Kyodo, поездка запланирована на 7–8 мая.

В сообщении говорится, что встреча японского премьер-министра с властями Южной Кореи ускорит отношения двух стран.

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«Это будет хороший шанс провести откровенный обмен мнениями об ускорении японо-южнокорейских отношений и о резко меняющейся международной обстановке», — процитировал RT текст сообщения.