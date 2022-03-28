Премьер Израиля заболел COVID-19

Израильский премьер-министр Нафтали Беннет заразился коронавирусом. Он продолжит работать из дома. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию главы правительства.

В кабмине уточнили, что сейчас Беннет чувствует себя хорошо и готов работать удаленно. Канцелярия уточнила, что в понедельник должно пройти оперативное совещание, главной темой которого станут прошедшие в стране теракты.

Накануне в городе Хадер произошла стрельба. Двое неизвестных открыли огонь по сотрудникам полиции. Два человека погибли, несколько пострадали. Министерство иностранных дел Израиля заявило, что произошедшее является терактом. Израильская полиция ликвидировала нападавших.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился бывший президент США Барак Обама. Он пожаловался на першение в горле, но сказал, что в целом чувствует себя нормально. Его супруга Мишель получила отрицательный результат теста.