Премьер Израиля Нетаньяху первым в стране сделал прививку от COVID-19

Первым израильтянином, сделавшим прививку от коронавируса препаратом американской компании Pfizer, стал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Вакцинацию провели врачи медицинского центра госпиталя «Тель ха-Шомер» в городе Рамат-Ган около Тель-Авива.

Телерадиокомпания Kan вела трансляцию процесса. Вслед за премьером прививку сделали главе израильского Минздрава Юлии Эдельштейн.

Нетаньяху сообщил, что к концу месяца будут доставлены миллионы вакцин. По его мнению, Израиль может стать первой страной, которая выйдет из пандемии. Закуплены также десятки специальных холодильников для хранения. Премьер указал, что более 100 тысяч вакцин предназначены для пациентов и персонала медицинских учреждений.

Однако исследователи из Еврейского университета дают мрачный прогноз на ближайшие месяцы. По их мнению, кампания вакцинации не приведет к значительному снижению смертности и заболеваемости к концу января. Ученые предупредили, что ожидают быстрого роста заболеваемости и прогнозируют, что промедление с применением строгих ограничений приведет к дополнительным смертельным случаям.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) начало проверку информации о пяти случаях аллергической реакции на одобренные для массового применения вакцины BioNTech и Pfizer.