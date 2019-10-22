Премьер Израиля не смог сформировать правительство. Уже во второй раз

Биньямин Нетаньяху заявил, что вернул президенту Израиля мандат на создание правительства. Премьер признался: его целью было «и открыто, и тайно создать широкое правительство национального единства». По его словам, народ желает этого, и стране это необходимо, чтобы обеспечить свою безопасность.

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Для создания парламента были инициированы переговоры с Бени Ганцем. Удачное взаимодействие могло бы предотвратить еще одни выборы. Ганц сначала не согласился с планом президента, затем отказал встретиться с Нетаньяху, а потом отверг компромисс, который был представлен премьером.

«Поведение Бени Ганца показывает, что остался заложником Либермана и Лапида. Лапида, который хочет сместить его, и Либермана, который действует исходя из сторонних соображений, касающихся его личных дел.

Ганц, Лапид и Либерман лишь говорят о единстве. На деле они делают обратное, они продвигают раскол и бойкот. Они бойкотируют тех, у кого на голове кипы. А кого они не бойкотируют? Членов Объединенного арабского списка. Они на протяжении всего пути координируют с ними действия ради создания левого правительства меньшинства», убежден Биньямин Нетаньяху.

В своем заявлении премьер-министр попытался донести, что Объединенный арабский список и правительство меньшинства — это прославление террора и поддержка тех, кто Израиль как государство не признает. Нетаньяху пообещал возглавить оппозицию и приложить максимум усилий для свержения правительства меньшинства, если оно будет создано.

Выборы в Израиле состоялись весной 2019 года. Биньямин Нетаньяху не смог создать новое правительство. 17 сентября выборы прошли вновь, но тоже безрезультатно. Ни правая (религиозная), ни левая (центристская) фракция не набрали необходимое количество мандатов. Партия Авигдора Либермана заявила о решении поддерживать только то правительство, в котором не будет религиозных партий.

По данным ТАСС, право на формирование кабинета министров президент Израиля передал лидеру центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу.