Мир 10 марта 2023, 00:03 Премьер Израиля назвал стрельбу в Тель-Авиве серьезным терактом Премьер Израиля Нетаньяху назвал атаку в Тель-Авиве терактом и выразил поддержку раненым РИА «Новости»

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал тяжелым терактом стрельбу в центре Тель-Авива. В Telegram-канале он выразил поддержку раненым и работающим на месте сотрудникам сил безопасности.

Израильский премьер находится сейчас в Риме с официальным визитом, но его проинформировали об атаке в центре Тель-Авива.

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«Сегодня вечером совершен тяжелый теракт в Тель-Авиве. Я молюсь за благополучие раненых и выражаю поддержку полиции и силам безопасности, действующим на месте», — написал Нетаньяху.

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Открывший стрельбу на улице Дизенгофф был нейтрализован сотрудниками полиции на месте преступления. Об этом сообщило издание Ynet. Неизвестный открыл стрельбу недалеко от проходившего марша протеста, три человека пострадали. Состояние одного из них оценивается как критическое.

Ранее СМИ сообщали о двух стрелявших. Одного из террористов ликвидировала полиция, второму, вероятно, удалось скрыться. Полицейские расценили случившееся как теракт.