Премьер Италии рассказал о сорванных переговорах с Зеленским

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский вопреки их договоренности не вышел с ним на связь. Об этом написало РИА «Новости».

Драги и Зеленский планировали созвониться утром 25 февраля.

«Вечером я принял участие во внеочередном Европейском Совете, в котором также принимал участие президент Зеленский. Это был действительно драматичный момент — связаться с Зеленским. Он укрылся в какой-то части Киева. Сказал, что у Украины больше нет времени, что он и его семья являются целью сил вторжения РФ. Это глубоко поразило всех участников. Сегодня утром он нашел меня, и мы договорились провести телефонный разговор в 9:30», — заявил итальянский премьер.

В день начала спецоперации России на Украине, 24 февраля, Драги сообщил о «полной и безоговорочной солидарности» Италии с Украиной и о том, что посольство Италии останется открытым и «будет работать в полном объеме в Киеве», информировало Reuters. Италия планировала предложить Украине финансовую поддержку и военную помощь.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.