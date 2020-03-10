Премьер Италии распространил карантин на всю страну

Коронавирус получает в Италии все большее распространение, поэтому премьер-министра Джузеппе Конти распространил карантин, ранее затронувший только северные регионы, на всю страну. Отныне передвижение по стране возможно только в силу веских причин.

Как сообщил канал CNN, решение вступает в силу 10 марта. Оно было принято на фоне волнений, затронувших многие тюрьмы Италии. Заключенные начали захватывать пенитенциарные учреждения и брать офицеров охраны в заложники после решения Минюста, запретившего посещения узников. Беспорядки были зафиксированы в 22 тюрьмах. Известно, что удалось бежать 43 заключенным, но все они были задержаны.

В Модене узникам тюрьмы удалось захватить лазарет и получить доступ к наркотикам. В результате двое умерли от передозировки, один — отравился ядовитыми испарениями. Причина смерти еще троих заключенных пока не оглашается.

В минувшие выходные в Италии умерли еще 97 человек. Общее количество жертв достигло 462 пациентов. Всего в Италии зарегистрировано 9172 случая, наибольшее количество в Европе, и второе место по частоте распространения СОVID-2019.

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) посоветовали россиянам как можно раньше покинуть горнолыжные курорты на севере Италии.