Премьер Италии раскритиковал Лаврова за сравнения Зеленского с Гитлером

Глава правительства Италии Марио Драги подверг суровой критике интервью российского министра иностранных дел Сергея Лаврова телекорпорации Mediaset. Особенно негативные эмоции у главы итальянского кабмина вызвало упоминание в одном контексте Гитлера и евреев. Его слова приводит ТАСС.

«Наша страна позволяет свободно выражать свои мнения, даже если они явно ложные и ошибочные. Я считаю, то, что сказал министр Лавров, является ошибочным. А что касается упоминания Гитлера и того факта, что Гитлер был евреем, то это действительно непристойно», — заявил Драги.

В интервью глава МИД РФ изложил основные позиции РФ по поводу происходящего на Украине и указал на недостоверные данные, которые распространяют СМИ на Западе относительно решений руководства РФ.

Наибольший резонанс в Италии вызвали высказывания Лаврова о еврейских корнях президента Украины Владимира Зеленского и Адольфа Гитлера и об антисемитизме.

В ходе интервью Лавров отверг аргумент президента Украины Владимира Зеленского о том, что в его стране не может быть нацизма, поскольку он сам еврей. Дипломат отметил, что еврейские корни были и у Адольфа Гитлера.