Премьер Италии предупредил страны ЕС, что их разногласия приведут к «победе» России | 360°

21 октября 2022, 11:20
Премьер Италии предупредил страны ЕС, что их разногласия приведут к «победе» России
Премьер Италии Драги: если в ЕС не будет единства, президент РФ Путин победит
Раскол среди лидеров стран Евросоюза приведет к «победе» России, предупредил уходящий с поста премьер-министр Италии Марио Драги во время закрытого обсуждения «спорного энергетического пакета». Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Издание отметило, что Германию раскритиковали за «план национальной помощи» в размере 200 миллиардов евро. Некоторые лидеры ЕС решили, что это создаст в Евросоюзе дисбаланс.
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По словам источников, Драги предупредил, что страны ЕС, которые не могут справиться с разногласиями между собой, косвенно «финансируют российского лидера».
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«Он сказал, что экономика блока находится в рецессии, что подчеркивается фрагментацией рынка и негативно сказывается на единстве ЕС. <…> Если ЕС не проявит единства, то победит Путин, заявил Драги», — написало агентство.
Германия создала экономический фонд на 200 миллиардов евро для выхода жителей из энергетического кризиса. Президент Франции пришел в ярость от того, что ему заранее не сообщили об этом, в итоге даже отменилась встреча правительств двух стран, написал ранее RT.
Экономист Ярослав Шульц заявил: действия Германии свидетельствуют о том, что ей неинтересно, найдут ли другие члены ЕС такие суммы на поддержку своей экономики.
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