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    21 июля 2022, 10:16

    Премьер Италии подтвердил намерения уйти в отставку

    Премьер Италии Драги подтвердил намерения уйти в отставку

    Наза Салех Захи

    Премьер-министр Италии Драги объявил парламенту, что уйдет в отставку. Об этом написал ТАСС.

    «Я прошу приостановить заседание. Потому что я отправляюсь к президенту республики, чтобы сообщить о своих намерениях», — сказал Драги, имея в виду планы подать в отставку.

    Драги еще неделю назад объявил о том, что собирается покинуть кресло премьера. Однако тогда президент Серджо Матарелла не принял его отставку.

    Драги объяснял свое решение тем, что в правительстве нет единства и что он больше не видит условий для работы кабинета министров.