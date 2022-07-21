Премьер Италии подтвердил намерения уйти в отставку
Премьер Италии Драги подтвердил намерения уйти в отставку
Премьер-министр Италии Драги объявил парламенту, что уйдет в отставку. Об этом написал ТАСС.
«Я прошу приостановить заседание. Потому что я отправляюсь к президенту республики, чтобы сообщить о своих намерениях», — сказал Драги, имея в виду планы подать в отставку.
Драги еще неделю назад объявил о том, что собирается покинуть кресло премьера. Однако тогда президент Серджо Матарелла не принял его отставку.
Драги объяснял свое решение тем, что в правительстве нет единства и что он больше не видит условий для работы кабинета министров.