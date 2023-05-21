Мир 21 мая 2023, 12:22 Премьер Италии не приедет в Казахстан из-за наводнения на родине Премьер Италии Мелони отменила поездку в Казахстан из-за наводнения на родине Unsplash

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отменила рабочую поездку в Казахстан из-за наводнения на севере страны, написал на своей странице в Facebook* пресс-секретарь казахстанского президента Руслан Желдыбай. Встреча политиков должна была состояться 22 мая.

«Объявленный рабочий визит главы правительства Италии в Астану не состоится. Итальянская сторона попросила провести телефонный разговор президента с Джорджей Мелони», — объяснил ситуацию Желдыбай.

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В пресс-службе казахстанского лидера сообщали, что 22 мая Касым-Жомарт Токаев встретится с президентом Сингапура Халимой Якоб. Главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах. Днем 25 мая Токаев отправится в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

На севере Италии несколько дней назад произошло наводнение. Жертвами стихии стали по меньшей мере 14 человек.

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