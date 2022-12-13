Мир 13 декабря 2022, 17:33 Премьер Италии Мелони заявила, что антироссийские санкции оказывают болезненный эффект для страны

Читать 360tv в

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что несмотря на эффективность антироссийских санкций, для страны они оказывают болезненный эффект. Об этом сообщил «Царьград».

«Конечно, санкции болезненны для нашей производственной отрасли, но показали себя эффективными», — добавила Мелони.

Реклама

Рестрикции, на ее взгляд, несут основополагающую функцию для ускорения процесса переговоров между Россией и Украиной.

Реклама

В своей речи премьер также подчеркнула, что Италия по-прежнему придерживается санкционного режима, который включает заморозку 345 миллионов евро в фондах и двух миллиардов евро в активах подсанкционных лиц.

Авторы: