Мир 01 июля 2023, 11:17 Премьер Испании в первый день председательства страны в ЕС приехал на Украину Премьер Испании Санчес прибыл в Киев на встречу с Зеленским РИА «Новости»

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Испанский премьер-министр Педро Санчес приехал на Украину в первый день председательства страны в Совете ЕС. Об этом политик сообщил в своем Twitter.

«Уже в Киеве», — написал он.

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Санчес отметил, что хотел бы первое мероприятие испанского председательства в Совете ЕС провести на Украине с участием президента страны Владимира Зеленского. Он также выразил европейскую солидарность с Киевом и заявил о поддержке Украины и ее народа.

Ранее визит Санчеса на Украину анонсировал Зеленский. Украинский президент также заявил о намерении начать переговоры о вступлении в Евросоюз в ближайшие полгода. В это время королевство будет председательствовать в Совете ЕС.

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель высказал мнение, что именно Испания начнет продвигать идею вступления Украины в сообщество. По его словам, правительство королевства всегда поддерживало киевский режим. Он также пообещал, что в Совете ЕС в ближайшие полгода произойдут «очень важные вещи» в отношении ситуации на Украине.