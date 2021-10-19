Премьер Испании пообещал искоренить проституцию
Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал добиться запрета проституции, которая «порабощает женщин»
Премьер-министр Испании и лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес пообещал искоренить проституцию в стране. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «Би-би-си».
Премьер заявил, что проституция «порабощает женин». Его партия заявляла о намерении запретить проституцию еще в предвыборном манифесте в 2019 году, но этого так и не произошло.
На данный момент проституция в Испании легализована. По оценкам полиции, в стране работает около 300 тысяч проституток, часть из которых находятся в сексуальном рабстве.
Испанская ассоциация «Новая жизнь», которая занимается защитой женщин от насилия и отстаивает их права, принесла извинения за социальную рекламу с русскими проститутками. Скандальные баннеры ранее появились на автобусных остановках во многих регионах страны.