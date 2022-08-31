Премьер Ирака объяснил, когда уйдет в отставку

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что уйдет в отставку при ухудшении политической ситуации в стране. Об этом он сказал в своем обращении к местным жителям.

«Если [политическая] ситуация будет усложняться, то я в надлежащее время объявлю об уходе с поста премьер-министра Ирака», — привел слова премьера телеканал Al-Hadath.

Как отметил аль-Казыми, он примет это решение, если в стране и дальше будет продолжаться хаос с конфликтами. Власти Ирака создали специальный комитет для расследования вооруженных столкновений в Багдаде.

«Комитет займется выявлением тех, кто пролил кровь иракцев и обстреливал ракетами здания правительства», — уточнил премьер-министр.

Столкновения начались в иракской столице после того, как шиитский лидер Муктада ас-Садр заявил о прекращении своей политической деятельности. Он решил устроить акцию протеста из-за отказа правительства организовать досрочные парламентские выборы. Сторонники ас-Садра стали захватывать правительственные здания. Жертвами беспорядков стали 30 человек.