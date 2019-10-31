Премьер Ирака назвал условие своей отставки

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди согласился покинуть свой пост, но только если появится альтернативная кандидатура на должность. Он сообщил об этом во время обращения к нации.

Аль-Махди отметил, что новый кандидат необходим, чтобы в стране не образовался конституционный вакуум, передает агентство FARS со ссылкой на президента страны Бархама Салеха.

Сообщается, что президент Ирака Бархам Салех, в свою очередь, согласился провести досрочные выборы после принятия нового закона о выборах, проект которого представят на следующей неделе, передают «Известия».

Волна ненависти и крови. Новые протесты в Ираке унесли жизни 100 человек Подробнее

Ранее парламент направил ноту главе кабмина с требованием явиться и ответить на их вопросы по ситуации в стране. Это касалось не утихающих беспорядков в Ираке, а также обещанных реформ. В случае неявки аль-Махди на заседание законодатели не начнут проводить необходимые «конституционные процедуры». О чем именно речь — не ясно.

Митинги в Ираке вспыхнули 1 октября. Люди протестуют из-за плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Демонстранты в Багдаде и других городах требовали отставки правительства. За октябрь в результате беспорядков погибли примерно 260 человек.