Мир 20 июня 2023, 08:27 Премьер Индии встретится с Байденом Премьер-министр Индии Моди: мой визит в США укрепит связи двух стран Пресс-служба Кремля

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил уверенность, что его поездка в США положительно скажется на двухсторонних связях стран, основанных на свободе, разнообразии и ценностях демократии. Слова политика привела его пресс-служба.

«Переговоры с президентом Джо Байденом укрепят сотрудничество стран. Оно многогранны во многих сферах, мы работаем в области безопасности, обороны, здравоохранения, образования, техники и науки», — сказал он.

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Моди отметил, что благодаря появлению новой технологии страны начали взаимодействовать в секторе искусственного интеллекта, телекоммуникациях, космосе и оборонной промышленности.

«Уверен, что поездка укрепит связи США и Индии. Вместе мы гораздо сильнее в решении общемировых проблем», — добавил премьер-министр.

По данным Reuters, администрация президента США на встрече с Моди рассчитывает подписать контракт на поставку американских БПЛА морской разведки MQ-9B.