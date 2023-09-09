Мир 09 сентября 2023, 09:21 Премьер Индии поздравил Африканский союз с принятием в «Большую двадцатку» Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Африканский союз с принятием в G20 РИА «Новости»

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Африканский союз с принятием в в «Большую двадцатку» в качестве постоянного члена группы. Об этом написало РИА «Новости».

После выступления индийского премьера глава министерства иностранных дел Индии Субраманьян Джайшанкар проводил председателя Африканского союза Азали Ассумани на место за столом и установил перед ним табличку.

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Официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи также отметил, что постоянное членство Африканского союза — ключевой результат саммита. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х. Союз стал постоянным членом G20.

Встреча лидеров «Большой двадцатки» проходит в Нью-Дели 9–10 сентября. Организаторы саммита G20 в Индии опробовали голосовой онлайн-переводчик Bhashini и поприветствовали журналистов в том числе и на русском языке.

При этом первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что на саммите не будет принято никаких полезных решений.

Политолог Антон Гришанов назвал саммит G20 данью традиции. Он напомнил, что впервые представители стран встретились в 2008 году, когда был мировой экономический кризис.