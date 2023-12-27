Важное 27 декабря 2023, 19:56 Премьер Индии получил приглашение от Путина посетить Россию Путин пригласил премьер-министра Индии Моди в Россию Pib/Press Information/globallookpress

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Президент Владимир Путин пригласил индийского премьер-министра Нарендру Моди посетить Россию. С такой идеей глава государства выступил на встрече с главой МИД Индии Субраманиамом Джайшанкаром.

«Будем рады видеть нашего друга, господина премьер-министра Моди в России», — заявил Путин.

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Он добавил, что в следующем году внутриполитический календарь в Индии будет непростым и сложным. В стране состоятся всеобщие выборы в парламент, в связи с чем российский лидер пожелал Индии успехов и выразил надежду, что традиционные дружеские связи между двумя государствами сохранятся.

В ноябре 2023 года Индия стала организатором виртуального саммита G20. Путин выступил на мероприятии. Глава государства изложил последовательную и сбалансированную позицию России по текущим событиям.