Премьер Индии назвал следующие 25 лет решающими для страны

Следующие 25 лет станут решающими для Индии в плане развития и самоопределения на мировой арене. Об этом на торжественном мероприятии, посвященном 75-й годовщине выхода из-под британского колониального господства, заявил премьер-министр государства Нарендра Моди, написало РИА «Новости».

«Следующие 25 лет станут решающими. Нам нужно думать о развитии Индии, единстве выполнения обязанностей, гордости славным наследием и устранении следов рабства из сознания», — заявил он.

Политик добавил, что страна к празднованию столетия своей независимости будет двигаться с большими целями.

«Нынешней молодежи нужно посвятить следующие 25 лет развитию страны. В этом заключается сила Индии. Мы начнем работу над развитием всего человечества», — сказал Моди.

Помимо этого, премьер-министр выразил свою личную благодарность борцам за свободу Индии, освободившим страну от колонизаторского влияния британцев.

«Мы говорим спасибо Раме Прасаде Бисмиле, Ашфакулле Хане, Чандре Шекхаре Азаде, Бхагате Сингхе, Мангале Панди и остальным», — заключил Моди.

Индия 15 августа отмечает День независимости страны от Великобритании с 1947 года.