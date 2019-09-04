Премьер Индии написал твит на русском

Премьер-министр Индии продемонстрировал знание русского языка. Нарендра Моди рассказал в социальных сетях, что прибыл во Владивосток. Вместе с Путиным он уже побывал на судоверфи «Звезда».

О приезде на Дальний Восток Моди написал по-русски в Twitter, назвав город «перекрестком динамичного региона».

«С нетерпением жду участия в разных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита», — заметил индийский премьер.

Нарендра Моди — главный гость Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Планируется, что в среду состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Российский лидер встретил Моди на причале острова Русский, уточнило РИА «Новости». Они поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и направились на судостроительный комплекс «Звезда». Он расположен в городе Большой Камень.

В четверг, 5 сентября, премьер-министр Индии будет принимать участие в пленарном заседании ВЭФ. Кроме того, Нарендра Моди приедет на соревнования по дзюдо.