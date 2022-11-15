Мир 15 ноября 2022, 08:27 Премьер Индии Моди призвал страны G20 искать мирное решение конфликта на Украине Премьер Индии Моди заявил о важности поиска мирного решения конфликта на Украине Пресс-служба Кремля

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Страны G20 должны поучаствовать в нахождении мирного решения украинского вопроса. К этому призвал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Его слова процитировало РИА «Новости».

Моди сделал это заявление во время встречи «Продовольственная и энергетическая безопасность» в рамках саммита.

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«Мы должны найти способ вернуться на путь прекращения огня и дипломатии на Украине», — сказал он.

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Премьер напомнил, что и раньше выступал с такими призывами. В своей речи он заявил о последствиях Второй мировой войны. По его словам, этот вооруженный конфликт негативно сказался на всех странах. После этой войны всем пришлось долго восстанавливаться, а представители стран прикладывали немало усилий для воцарения мира между государствами.

Моди отметил, что сейчас пришла очередь современных политиков заняться этим же вопросом.

«Необходимость часа — продемонстрировать конкретную и коллективную решимость обеспечить мир», — сказал премьер Индии.

Также он призвал гарантировать воцарение гармонии и безопасности на всей планете.