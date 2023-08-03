Мир 03 августа 2023, 18:56 Премьер Индии лично примет участие в саммите БРИКС Премьер-министр Индии Моди лично примет участие в саммите БРИКС в ЮАР РИА «Новости»

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Индийский лидер Нарендра Моди лично посетит предстоящий саммит БРИКС в ЮАР. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра.

В четверг политик провел переговоры со своим коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой.

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«Президент ЮАР Рамафоса пригласил Моди на саммит БРИКС, который пройдет 22–24 августа, и рассказал о деталях подготовки к нему. Премьер-министр принял приглашение и заявил, что ждет визита на саммит с большим нетерпением», — указали в пресс-службе.

Кроме того, в ходе диалога главы государств обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями о ряде глобальных и региональных вопросов.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22–24 августа. Его посетят лидеры Бразилии, ЮАР, Индии и Китая. Президент России Владимир Путин принял решение участвовать в мероприятии по видеоконференцсвязи.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва не исключил расширение БРИКС после саммита в ЮАР.