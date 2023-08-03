03 августа 2023, 18:56
Премьер Индии лично примет участие в саммите БРИКС
Премьер-министр Индии Моди лично примет участие в саммите БРИКС в ЮАР
Индийский лидер Нарендра Моди лично посетит предстоящий саммит БРИКС в ЮАР. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра.
В четверг политик провел переговоры со своим коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой.
Реклама
«Президент ЮАР Рамафоса пригласил Моди на саммит БРИКС, который пройдет 22–24 августа, и рассказал о деталях подготовки к нему. Премьер-министр принял приглашение и заявил, что ждет визита на саммит с большим нетерпением», — указали в пресс-службе.
Кроме того, в ходе диалога главы государств обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями о ряде глобальных и региональных вопросов.
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22–24 августа. Его посетят лидеры Бразилии, ЮАР, Индии и Китая. Президент России Владимир Путин принял решение участвовать в мероприятии по видеоконференцсвязи.
Ранее президент Бразилии Лула да Силва не исключил расширение БРИКС после саммита в ЮАР.
Индия
БРИКС
Реклама
Реклама