Мир 15 ноября 2022, 07:24 Премьер Индии констатировал, что ООН не смогла справиться с хаосом и мир надеется на G20 Премьер Индии Моди: ООН не справилась с хаосом на планете, мир надеется на G20 Пресс-служба Кремля

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Многосторонние организации, в частности ООН, не справились с хаосом, связанным с пандемией, изменением климата и конфликтом на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании саммита G20 по продовольственной и энергетической безопасности.

Политик указал на то, что глобальные цепочки поставок оказались «в руинах», появляются проблемы с доступом даже к предметам первой необходимости. А возникшая нехватка удобрений может повлечь за собой продовольственный кризис невиданных масштабов.

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Бедные жители каждой из стран уже сейчас вынуждены бороться за выживание, поскольку не имеют финансовых возможностей справиться с этим ударом.

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«Мы должны без колебаний признать, что многосторонние институты, такие как ООН, потерпели неудачу в решении этих вопросов», — отметил Моди.

В свете этого мир «возлагает большие надежды на G20, считает он. По мнению индийского премьера, актуальность „Большой двадцатки“ выросла.

Саммит G20 проходит на острове Бали с 15 по 16 ноября. Российскую делегацию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.