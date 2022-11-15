15 ноября 2022, 07:24
Премьер Индии констатировал, что ООН не смогла справиться с хаосом и мир надеется на G20
Премьер Индии Моди: ООН не справилась с хаосом на планете, мир надеется на G20
Многосторонние организации, в частности ООН, не справились с хаосом, связанным с пандемией, изменением климата и конфликтом на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании саммита G20 по продовольственной и энергетической безопасности.
Политик указал на то, что глобальные цепочки поставок оказались «в руинах», появляются проблемы с доступом даже к предметам первой необходимости. А возникшая нехватка удобрений может повлечь за собой продовольственный кризис невиданных масштабов.
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Бедные жители каждой из стран уже сейчас вынуждены бороться за выживание, поскольку не имеют финансовых возможностей справиться с этим ударом.
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«Мы должны без колебаний признать, что многосторонние институты, такие как ООН, потерпели неудачу в решении этих вопросов», — отметил Моди.
В свете этого мир «возлагает большие надежды на G20, считает он. По мнению индийского премьера, актуальность „Большой двадцатки“ выросла.
Саммит G20 проходит на острове Бали с 15 по 16 ноября. Российскую делегацию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
Индия
G20
ООН
Саммит G20 на Бали
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