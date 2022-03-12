Премьер Хорватии назвал падение беспилотника угрозой для НАТО

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что беспилотник, упавший в пятницу в Загребе, нарушил воздушное пространство трех стран НАТО. Пленкович заявил, что это угроза для всего Альянса, передало РИА «Новости».

Премьер Хорватии осмотрел место падения беспилотника вместе с членами правительства и руководителями силовых структур перед тем, как начали поднимать обломки летательного аппарата.

Пленкович подтвердил, что упавшим БПЛА оказался советский беспилотник Ту-141 «Стриж», предположительно, запущенный с территории Украины.

«Не знаем, кому принадлежал БПЛА. Сейчас по заявлениям с российской и с украинской стороны, все говорят, что не их, а кого-то другого», — заявил премьер.

Беспилотник прошел воздушное пространство Румынии, Венгрии и Хорватии, сказал Пленкович. Он уточнил, что в хорватском небе БПЛА находился около семи минут. Он упал в месте, где тысячи студентов, рестораны и ночной клуб, мост через реку Саву, а в 200 метрах жилые дома.

«В этом большом несчастье у нас была удача, и никто не пострадал. Повреждения получили 40 припаркованных автомобилей», — сказал он.

Пленкович назвал это угрозой для всех членов НАТО и заявил, что нужно повысить готовность внутри Альянса.

«Это чистая и ясная угроза, на которую необходимо реагировать, поэтому мы эту тему поднимем во всех органах ЕС и НАТО и будем работать над тем, чтобы повысить готовность нашу и всех остальных, чтобы подобные летательные аппараты уничтожались в безопасном месте, а не прилетали и падали в очень населенной части города», — заявил премьер Хорватии.

«Стриж» упал в Загребе в ночь на пятницу. Прогремел взрыв, на месте крушения осталась воронка.

Накануне СМИ сообщали, что еще один беспилотник Ту-141, запущенный с Украины, упал в Крыму.