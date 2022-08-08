facebook_pixel
    08 августа 2022, 12:00

    Премьер Грузии заявил, что страна восстановит целостность мирным путем

    Премьер Грузии Гарибашвили захотел восстановить территориальную целостность страны

    Дарья Морозова

    Правительство Грузии хочет восстановить территориальную целостность страны без военных действий. Об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили написал в Facebook*.

    Премьер Грузии заявил, что страна восстановит целостность мирным путем

    «Мы восстановим территориальную целостность и путем объединения страны выберем мирную, разумную политику. Мы верим, что обязательно достигнем цели — объединения Грузии!» — сказано в его сообщении.

    Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в 2008 году Россия военным путем принудила Грузию к миру. По его словам, это был сигнал для США, который они пропустили и продолжили вести опасную политику. Поэтому теперь Россия вынуждена принять более жесткие меры, считает Медведев.

    * Facebook — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.