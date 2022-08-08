Премьер Грузии заявил, что страна восстановит целостность мирным путем

Правительство Грузии хочет восстановить территориальную целостность страны без военных действий. Об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили написал в Facebook*.

«Мы восстановим территориальную целостность и путем объединения страны выберем мирную, разумную политику. Мы верим, что обязательно достигнем цели — объединения Грузии!» — сказано в его сообщении.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в 2008 году Россия военным путем принудила Грузию к миру. По его словам, это был сигнал для США, который они пропустили и продолжили вести опасную политику. Поэтому теперь Россия вынуждена принять более жесткие меры, считает Медведев.

* Facebook — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.