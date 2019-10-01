Премьер Грузии выступил за улучшение отношений с Россией
Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия приветствует все изменения, которые направлены на улучшение отношений с РФ. В том числе возможное восстановление авиасообщения. Об этом сообщил сайт «Царьград».
Георгий Гахария выступил за возможное возобновление прямых авиарейсов в Россию.
«Восстановление полетов поможет туризму и тысячам граждан, которые столкнулись с проблемами в определенной мобильности», — сказал он.
Премьер добавил, что для достижения прогресса Тбилиси должен самостоятельно сделать шаги.