Премьер Грузии выступил за улучшение отношений с Россией

Георгий Гахария выступил за возможное возобновление прямых авиарейсов в Россию.

«Восстановление полетов поможет туризму и тысячам граждан, которые столкнулись с проблемами в определенной мобильности», — сказал он.

Премьер добавил, что для достижения прогресса Тбилиси должен самостоятельно сделать шаги.