Мир 12 марта 2023, 23:31 Премьер Грузии пообещал не допустить открытия второго фронта для Украины Премьер Грузии Гарибашвили: власти не допустят открытия второго фронта для Украины РИА «Новости»

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Правящая партия «Грузинская мечта» не допустит открытия второго военного фронта в стране. Провокаторам посоветовали не тешить иллюзий и вернуться к семьям. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью телекомпании «Имеди».

«Я знаю, что из Украины приехали несколько десятков человек. Я хочу обратиться к ним — пусть у вас не будет иллюзий и ожидания того, что тут что-то произойдет. <…> До тех пор, пока „Грузинская мечта“ находится у власти, мы не допустим второго фронта, это исключено», — подчеркнул премьер-министр.

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Гарибашвили заявил, что участие военных в акциях протеста неприемлемо. Он пожелал всем, кто участвует в боевых действиях на Украине, вернуться к своим семьям. Премьер призвал их не поддаваться "грязным провокациям" и не совершали греха. Гарибашвили подчеркнул, что "Грузинская мечта" не позволит "вносить смуту" в страну.

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Ранее вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский сообщил о прибытии в страну группы сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили, которые воевали на Украине. Цель прибытия — эскалация конфликта и поддержание ажиотажа.

Жители Грузии устраивают митинги протеста с 7 марта, они выступали против принятия закона об иностранных агентах. Массовые беспорядки не закончились даже после того, как парламент во втором чтении отклонил законопроект 10 марта.