Мир 04 сентября 2023, 18:06 Премьер Грузии одобрил импичмент президента Зурабишвили Премьер Грузии Гарибашвили одобрил решение об импичменте президенту страны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Решение правящей партии «Грузинская мечта» о начале импичмента президенту Саломе Зурабишвили было справедливым. Об этом завил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщил телеканал Rustavi 2.

По его словам, Зурабишвили демонстративно нарушила закон. Он обвинил главу Грузии в лицемерии и оскорблении своего народа.

Реклама

«После заявления президента о том, что страна не заслуживает статуса, помните ли вы чье-либо возмущение, чью-либо озабоченность, критику или чей-то протест? Так что все это для меня легко объяснимое лицемерие, это ложь и унизительно и оскорбительно для нашего народа», — заявил Гарибашвили.

Он добавил, что Зурабишвили, вопреки запретам, активно действовала в вопросе выполнения европейских рекомендаций, но Грузия все равно не получила статус кандидата в члены ЕС. Кроме того, по закону президент не может определять внешнеполитический курс страны.

Ранее Зурабишвили поехала в мировое турне, несмотря на запрет со стороны правительства. Она планировала заручиться поддержкой европейских партнеров в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС.