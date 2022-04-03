Премьер Грузии исключил введение санкций против России

Грузия не станет вводить экономические санкции против России, так как это противоречит интересам страны и народа. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил глава правительства республики Ираклий Гарибашвили.

Он подчеркнул, что страна выступает за скорейшее прекращение проведения боевых действий на территории Украины, так как это вредит миру и стабильности.

«Со стороны Грузии экономических санкций не будет», — заявил Гарибашвили.

Также глава правительства подчеркнул, что не одобряет желания добровольцев отправиться для участия в боевых действиях на Украину. Он пояснил, что выражать солидарность можно оказанием гуманитарной помощи.

Несмотря на отказ Грузии от введения санкций против России, страна полностью поддерживает уже введенные ограничения. С таким заявлением выступила президент республики Саломе Зурабишвили. Она пояснила, что введенные Западом антироссийские положения повлияли на финансовый сектор Грузии, но республика подписывает все резолюции в поддержку Украины.