Премьер Грузии исключил введение санкций против России
Премьер Грузии Гарибашвили объяснил отказ от санкций против России риском для страны
Грузия не станет вводить экономические санкции против России, так как это противоречит интересам страны и народа. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил глава правительства республики Ираклий Гарибашвили.
Он подчеркнул, что страна выступает за скорейшее прекращение проведения боевых действий на территории Украины, так как это вредит миру и стабильности.
«Со стороны Грузии экономических санкций не будет», — заявил Гарибашвили.
Также глава правительства подчеркнул, что не одобряет желания добровольцев отправиться для участия в боевых действиях на Украину. Он пояснил, что выражать солидарность можно оказанием гуманитарной помощи.
Несмотря на отказ Грузии от введения санкций против России, страна полностью поддерживает уже введенные ограничения. С таким заявлением выступила президент республики Саломе Зурабишвили. Она пояснила, что введенные Западом антироссийские положения повлияли на финансовый сектор Грузии, но республика подписывает все резолюции в поддержку Украины.