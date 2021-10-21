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    21 октября 2021, 17:50

    Премьер Грузии: досрочное освобождение Саакашвили исключено

    Премьер-министр Грузии Гарибашвили исключил возможность досрочного освобождение бывшего президента

    Полина Гребенщикова

    Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили жестко высказался в возможности досрочного освобождения из тюрьмы бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом написал ТАСС.

    По словам политика, вероятность того, что Саакашвили сократят срок, исключена.

    «Умышленно распространяется информация о том, что якобы он не будет сидеть шесть лет, его передадут Украине и так далее. Это все исключено. Исключено, чтобы Саакашвили покинул тюрьму досрочно. Он будет сидеть в тюрьме минимум шесть лет», — заявил он.

    Об этом Гарибашвили сообщил на встрече с журналистами, написала Общественная служба новостей.