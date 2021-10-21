Премьер Грузии: досрочное освобождение Саакашвили исключено

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили жестко высказался в возможности досрочного освобождения из тюрьмы бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом написал ТАСС.

По словам политика, вероятность того, что Саакашвили сократят срок, исключена.

«Умышленно распространяется информация о том, что якобы он не будет сидеть шесть лет, его передадут Украине и так далее. Это все исключено. Исключено, чтобы Саакашвили покинул тюрьму досрочно. Он будет сидеть в тюрьме минимум шесть лет», — заявил он.

Об этом Гарибашвили сообщил на встрече с журналистами, написала Общественная служба новостей.