Мир 30 марта 2023, 08:56 Премьер Госсовета КНР заявил, что мир должен выступить против односторонних санкций Премьер Госсовета КНР Ли Цян: мир должен выступить против односторонних санкций Pxhere

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Мир должен противостоять односторонним санкциям для отдельных государств и созданию конфликтующих блоков. Такое заявление сделал премьер Госсовета Китя Ли Цян, написал ТАСС.

«Мы должны придерживаться глобальной инициативы [Китая] в области безопасности, <…> противостоять злоупотреблениям односторонними санкциями и юрисдикции длинной руки (экстерриториальное распространение национального законодательства — прим. ред.), — сказал он на церемонии открытия основной части Боаоского азиатского форума.

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По его словам, КНР выступает против блокового противостояния, когда приходится выбирать, кого поддерживать. Ли Цян подчеркнул, что китайская сторона поддерживает мирные методы урегулирования противоречий между государствами.

Он отметил, что все страны сообща должны поддерживать стабильность и мир. По мнению Ли Цяна, международное сообщество должно солидаризироваться и продвигать глобальное развитие. Ранее турецкий политик Синан Оган заявил, что его страна не собирается вслед за Западом вводить антироссийские санкции. Турция выступает за диалог, подчеркнул он.