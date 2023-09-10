Мир 10 сентября 2023, 08:44 Премьер Госсовета КНР призвал ЕК не приравнивать взаимозависимость к отсутствию безопасности Премьер Госсовета КНР призвал ЕК не политизировать экономические вопросы Unsplash

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Предотвращение рисков не будет противоречить сотрудничеству. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на саммите G20 в Нью-Дели, сообщило РИА «Новости».

Дипломат призвал представителя ЕК обсуждать экономические вопросы без политического контекста, а также не приравнивать взаимозависимость к отсутствию безопасности.

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«Нельзя просто взаимозависимость приравнивать к отсутствию безопасности. И уж тем более не следует размывать понятие безопасности в области экономических вопросов и политизировать их», — отметил представитель Китая на саммите.

По его словам, КНР выразила готовность укрепить сотрудничество с Европой для улучшения стабильности экономических отношений.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о надежде европейских стран на участие Китая в урегулировании конфликта на Украине. Он добавил, что КНР могла бы договориться с Россией о прекращении боевых действий.