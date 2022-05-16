Премьер Франции ушел в отставку

Премьер Франции Жан Кастекс подал в отставку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Отставку уже принял президент Франции Эммануэль Макрон.

«Жан Кастекс передал сегодня прошение об отставке правительства президенту республики, которое тот принял», — сказали представители Елисейского дворца.

При этом правительство Франции продолжит работу в прежнем составе. Местные СМИ сообщили, что на место Кастекса назначат Элизабет Борн.

Также французская пресса сообщала, что прежний премьер изначально не хотел становиться главой нового правительства. Однако Кастексу пророчили место во французском Министерстве юстиции. СМИ предполагали, что прежний премьер подаст в отставку сразу после президентских выборов, но Макрон попросил его сохранить свой пост до перестановок в руководстве страны.

Президентские выборы во Франции завершились 24 апреля. Макрон победил во втором туре, набрав 58,5% голосов. Инаугурация прошла 7 мая. Это второй срок Макрона.