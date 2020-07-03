Премьер Франции Эдуар Филипп ушел в отставку

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в резиденции президента страны. Эммануэль Макрон уже ее принял.

«Эдуар Филипп сегодня подал в отставку с поста главы правительства, президент принял прошение», — цитирует официальное сообщение РИА «Новости».

В Елисейском дворце заявили, что в ближайшее время Филипп останется в правительстве — до тех пор, пока не назначат нового премьера.

Ранее президент Франции уже заявлял, что в правительстве будет новая команда, но не уточнял, сменится ли его глава. По словам Макрона, в стране назрели изменения и нужно искать новые пути и методы их реализации.

Эдуар Филипп занимал пост премьер-министра Франции с 15 мая 2017 года. До этого он долгие годы был мэром города Гавр. Накануне он снова одержал победу на выборах градоначальника.

Согласно Конституции Франции, Филипп мог совмещать две должности и быть одновременно и премьер-министром, и мэром города.

Ранее президент Франции заявил, что задумывается об изменении основного закона страны.