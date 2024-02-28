28 февраля 2024, 22:55
Премьер Франции допустил отправку военных на Украину
Атталь: военные Франции могли бы защищать границы Украины
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь прокомментировал идею президента Эммануэля Макрона отправить военных на Украину. По словам политика, французские солдаты могли бы заниматься обучением бойцов ВСУ и защитой границ страны.
«Когда мы говорим о французских военных, мы можем говорить о солдатах, занимающихся обучением, защитой „земля — воздух“ или защитой ряда границ», — заявил он на заседании сената Франции.
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По словам премьер-министра, президент Франции не может исключать такую перспективу.
Политик добавил, что лидеры стран Евросоюза на конференции в Париже приняли решение «пойти дальше в плане поставок вооружений».
В понедельник, 26 февраля, Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке европейских военных на Украину. Большинство европейских лидеров публично опровергли слова французского президента. Власти Германии, Великобритании, Польши, Финляндии, Швеции и Чехии заявили, что не собираются отправлять военных на Украину.
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