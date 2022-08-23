Премьер Финляндии вновь извинилась за вечеринку со своим участием

Премьер-министр Финляндии Санна Марин извинилась за фотографию, сделанную в гостевом туалете официальной резиденции в Кесяранта. По данным телеканала РЕН ТВ, в Сети опубликовали снимок с двумя целующимися женщинами, на груди одной из них была надпись «Финляндия».

Речь идет о фотографиях и видео со скандальной вечеринки, в которой участвовала Марин.

«Я не думаю, что эта фотография уместна. Я прошу прощения за это. Я не должна была допускать такую фотографию», — заявила финский премьер-министр. По ее словам, все участники мероприятия соблюдали меры безопасности.

Участие Марин в вечеринки вызвало в Финляндии волну негодования. Премьер-министра призвали пройти тест на наркотики. Накануне в финском правительстве заявили, что тест показал отрицательный результат. Там добавили, что Марин самостоятельно оплатила процедуру, сообщили «Известия».

Скандальное видео появилось в интернете 17 августа. Санна Марин призналась, что выпивала в тот вечер, но подчеркнула, что запрещенные вещества не употребляла.