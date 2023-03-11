Мир 11 марта 2023, 13:50 Премьер Финляндии ни с кем не обсуждала возможность передачи истребителей ВСУ — президент Ниинисте Президент Финляндии Ниинисте: премьер Марин ни с кем не обсуждала поставки самолетов ВСУ Викимедиа

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин ни с кем не обсуждала свое предложение передать Украине списанные истребители Hornet, заявил изданию Helsingin Sanomat президент республики Саули Ниинисте. Недоумение по этому поводу выразили и в Минобороны страны.

«Этот вопрос ни с кем не обсуждался», — отметил Ниинисте, находясь с официальным визитом в США.

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Министр обороны страны Антти Кайкконен подтвердил изданию Iltalehti, что Санна Марин не озвучивала такую идею. По словам Минобороны, о предложении не знал никто, включая и командующего силами обороны Тима Кивинена.

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Антти Кайкконен добавил, что с 2026 года на вооружении Финляндии будут новые истребители F-35. Те самые самолеты, которые финский премьер предложила отправиться на Украину, еще пригодятся стране в течение ближайших нескольких лет, уточнил министр. Он подчеркнул, что к концу 2020-х Hornet вряд ли будут пригодны к использованию, поэтому передача их для нужд ВСУ кажется сложной задачей.

Издание напомнило, что Санна Марин посетила Киев. Во время выступления она заявила, что власти Финляндии могут рассмотреть возможность передачи самолетов.

ВСУ продолжают терять самолеты в зоне проведения СВО. Минобороны сообщило, что ВС России сбили украинский Су-24 в ДНР.