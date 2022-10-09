Премьер Эстонии заявила, что ЕС становится труднее вводить новые санкции против России | 360°

Мир 09 октября 2022, 01:24 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Премьер Эстонии заявила, что ЕС становится труднее вводить новые санкции против России Премьер Эстонии Каллас: Европе становится труднее вводить новые санкции против России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Европейским властям все труднее принимать антироссийские санкции, поскольку «осталось не так много элементов», против чего можно распространить ограничения. Для Брюсселя это является «проблемой». Такое мнение выразила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, ее слова привел The Telegraph.

По словам Каллас, Евросоюзу труднее быть единым по отношению к России. Ситуация осложняется тем, что европейские государства столкнулись с энергетическим и экономическим кризисом. Некоторые политики считают — Россия важна для Европы как главный поставщик энергоресурсов и нужно отказаться от рестрикций.

Реклама

Брюссель 6 октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает экономические ограничения и расширенные списки персональных санкций. Однако в России давно привыкли жить под санкциями. Экономика страны выдержала уже не один удар и сумела приспособиться. Сейчас гораздо больший ущерб рестрикции наносят самой Европе.

Реклама

Ранее Bloomberg сообщил о рассмотрении Лондонской биржей металлов санкций против российской горнорудной промышленности.

0 0 0 0 0 0