Часть западных стран, чье население больше других поддерживает Украину, не смогут оказать этому государству достаточную помощь без поддержки США. Такое мнение высказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Ее слова процитировал портал Yahoo News.

У эстонского премьера спросили, могут ли Эстония, Литва, Польша и Великобритания предоставить Киеву достаточное количество вооружения и боеприпасов без участия США. Ведь население этих стран выражает наибольшую поддержку Украины. Однако Каллас дала отрицательный ответ.

«Наверное, нет», — сказала она.

Каллас, которая является лидером реформистской партии, возглавила правительство Эстонии 18 июля. Указ подписал президент страны Алар Карис, писал RT.

Незадолго до этого, 14 июля, Каллас объявила о своей отставке. Карис удовлетворил ее просьбу, но вместе с тем выдвинул ее кандидатуру на тот же пост.