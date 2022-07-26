Премьер Эстонии усомнился в достаточной поддержке Украины со стороны ЕС
Премьер Эстонии Каллас предположила, что ЕС недостаточно поддерживает Украину
Часть западных стран, чье население больше других поддерживает Украину, не смогут оказать этому государству достаточную помощь без поддержки США. Такое мнение высказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Ее слова процитировал портал Yahoo News.
У эстонского премьера спросили, могут ли Эстония, Литва, Польша и Великобритания предоставить Киеву достаточное количество вооружения и боеприпасов без участия США. Ведь население этих стран выражает наибольшую поддержку Украины. Однако Каллас дала отрицательный ответ.
«Наверное, нет», — сказала она.
Каллас, которая является лидером реформистской партии, возглавила правительство Эстонии 18 июля. Указ подписал президент страны Алар Карис, писал RT.
Незадолго до этого, 14 июля, Каллас объявила о своей отставке. Карис удовлетворил ее просьбу, но вместе с тем выдвинул ее кандидатуру на тот же пост.