Премьер Эстонии призвала усилить санкции против Белоруссии за мигрантов

Евросоюзу необходимо ввести дополнительные санкции против Белоруссии, которая использует мигрантов в качестве гибридного оружия на границе с Литвой. Это прямой удар по всем странам ЕС. С таким заявлением на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она подчеркнула, что Европейский союз уже наказал Белоруссию за массовые репрессии и нарушения прав человека, но сейчас требуются более жесткие меры, потому что Минск начал атаку на члена ЕС, а значит весь союз.

«Ситуация требует, чтобы члены Европейского союза начали обсуждение новых санкций против белорусского режима. Мы знаем, что единый подход и решения сдерживают диктаторов, а санкции оказывают важное влияние на белорусский режим», — привел цитату Каллас сайт Эстонского национального телерадиовещания.

Меркель заявила, что согласна с мнением, что Белоруссия атакует через Литву весь Европейский Союз. Она заявила, что Германия проявит солидарность с балтийской республикой и окажет посильную помощь.

Литва неоднократно заявляла, что количество мигрантов, идущих со стороны Белоруссии — это искусственно вызванный кризис. Министр внутренних дел страны Агне Билотайте отмечала, что депортация беженцев организована на правительственном уровне. По ее словам, в Белоруссии действуют компании, которые автобусами свозят мигрантов к границе. Она подчеркнула, что основная цель Минска — это дестабилизация балтийского региона.