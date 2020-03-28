Премьер Эстонии обратился к народу на русском из-за COVID19

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на русском языке обратился к народу в связи с пандемией коронавируса. При этом, единственным государственным языком страны является эстонский. Он подчеркнул, что в ближайшее время стает ясно, удастся ли остановить болезнь.

Свое обращение он опубликовал в Facebook. Ратас подчеркнул, что сейчас самое главное — защитить себя, детей, родителей и коллег.

«Предстоящие выходные и недели определят, остановим ли мы вирус или нет. Для этого у нас есть только одна формула: мы все должны следовать правилам. Самые важные из них: я остаюсь дома, мою руки, сохраняю дистанцию», — заявил Ратас.

В Эстонии коронавирусом заболели 575 человек, умер один пациент. Правительство страны 13 марта ввело чрезвычайное положение, закрыло торговые центры и развлекательные заведения.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд ранее заявляла, что ЕС не справляется со своей основной ролью — функционированием единого рынка. Она посетовала, что Евросоюз не помог вернуться домой жителям Эстонии, застрявшим на немецко-польской границе.